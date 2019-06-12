Irak, geçtiğimiz ay aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılmış 188 çocuğu Türkiye'ye iade ettiğini açıklamıştı. Ancak AB üyesi ülkeler başta olmak üzere yapılan tüm diplomatik girişimlerin boşa çıktığını ifade eden Iraklı makamlar, son bir yıl içinde Türkiye'nin 200'ü aşkın çocuğu annelerinin kesinleşmiş cezalarının açıklanması ile birlikte aldığını belirttiler. Hali hazırda bini aşkın Avrupa ve Balkan kökenli anneden doğma çocuğun geleceği konusu belirsiz. Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in haberi...

Terör örgütünün Irak'ta büyük ölçüde yenilgiye uğratılmasının ardından Bağdat, Al Ambbar, Kerkük cezaevlerinde yabancı uyruklu teröristler ve ailelerinin tutuklu bulunduğu belirtiliyor. Bunların büyük bölümü, terörist örgütün yenilmesinden sonra Irak'ta kaldı. Irak Dışişleri Bakanlığı'nın 7 kez büyükelçiler düzeyinde gerçekleştirdiği geniş katılımlı toplantılara rağmen terör örgütü DEAŞ'lı ailelerin çocukları sorunu çözülemedi.

Diplomatik kaynaklar, yerel ve uluslararası platformda terör örgütü DEAŞ'lı ailelerin çocuklarının kaderinin iki yıl boyunca sonuçlandırılamadığını belirtiyorlar.

Irak Ceza Mahkemesi Savcısı Habertürk'e yaptığı açıklamada, "30 ülkenin büyükelçiliğiyle temasta olduklarını ve bu çocuklardan bazılarının ülkelerine gönderildiğini bir bölümünün ise çeşitli gerekçelerle reddedildiğini" açıkladı. Kabul edilen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden başsavcı, hali hazırda 200'ü aşkın çocuğun Türkiye'ye gönderildiğini, ancak ellerinde bulunan Türk ailelerin çocuklarının yüzde 47'sinin Türkiye'de değil, Suriye ve Irak topraklarında doğduğu için kimlik ve iade süreçlerinin zorlayıcı olduğunu ifade etti.

AB üyesi ülkelerden gelen kadınlarda ise ülkelerin diplomatik temsilciliklerinin bu kadınlarla görüşmeyi reddettiğini ve bu kadınların elindeki çocukların ise yüzde 74'ünün Irak ve Suriye topraklarında doğduğunu belirtiyorlar.

Irak'taki DEAŞ'lı teröristlerin çocuklarının büyük bölümü 3-10 yaşları arasında... Iraklı yargıçlar sorunu göğüsleme konusunda büyük yasal sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Engellerden biri çocukların kimliği... Bazılarının kimlik belgesi bulunurken, diğerlerinin kimliği yok. Bir kısmı Irak'ta doğmuş ancak anneleri terörizm suçundan idama mahkum edilmiş. 77'si Rusya, 225'i Türkiye, 22'si Azerbaycan, 10'u Almanya ve 5'i Fransa olmak üzere, tümü annelerinin onayı alınmak kaydıyla şimdiye dek toplam 252 çocuğun ülkelerine gönderildiği belirtiliyor.