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Termometre cihazları hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen pek çok insan bulunmaktadır. İnternet üzerinden araştırma yapan kullanıcılar için termometre hakkında bilinmesi gereken tüm detayları paylaşıyoruz. Termometre çeşitleri nelerdir? Termometre sıcaklık birimleri nelerdir ve ne amaçla kullanılır? İşte tüm detaylar…

Termometre Çeşitleri

Hem soğuk hem de sıcak havaların mevcut alandaki ölçümünü yapan termometreler, günümüzde pek çok insanın yararlandığı bir alet olarak kullanılmaktadır. Bu cihazların genel çalışma prensibi, esnek maddelerin ısı geçişi karşısında genleşmesine bağlı olarak çalışmasıdır. Yani sıcaklıkları birbirinden farklı iki cisim düşünelim. Bu iki cisim birbirine temas ettiğinde, sıcaklıkları aynı olana kadar ısı alışverişi yapar.

Özellikle yeni doğum yapan annelerin bebekleri için kullandığı ve oda sıcaklık ayarını kontrol etmelerini sağlayan termometreler üç ana grupta incelenmektedir. Termometre çeşitleri şöyledir:

Metal Termometreler: Yüksek sıcaklıkları ölçen termometrelerdir. Genellikle fırınlarda, fabrikalarda ve sanayide kullanılır.

Sabit Hacimli Gazlı Termometreler: Bu termometre çeşidinde okunan sıcaklık değerleri, gazın cinsine bağlı değildir. Kısaca, gazın basıncının sıcaklıkla değişmesi özelliğine bağlı olarak ölçüm yapar.

Sıvılı Termometreler: Suyun donma ve kaynama sıcaklıkları baz alınarak mevcut sıcaklık ölçülmektedir.

Üç ana grupta incelenen termometreler arasındaki sıvılı termometreler de kendi içinde; alkollü termometreler, hasta termometreler ve cıvalı termometreler olarak üç gruba ayrılmaktadır.

Termometre Sıcaklık Birimleri

Termometre sıcaklık birimlerinden bazıları pek çok kişi tarafından bilinmektedir ancak bilinenlerin dışında da sıcaklık birimleri bulunmaktadır. Günlük hayatta Celsius (°C ) kullanılmaktadır. Diğer termometre sıcaklık birimleri ise şöyledir:

Fahrenheit (°F )

Kelvin (°K )

Celsius (°C )

Planck (°TP )

Réaumur (°R )

Newton (°N )

Rankine (°RA )

Delisle (°De )

Termometre Dönüşümleri

Termometre dönüşümlerinin mantığını anlamak için bilinmesi gereken en önemli nokta, bir termometredeki değerin diğer termometredeki karşılığıdır. Fahrenheit’a göre suyun donma sıcaklığı 32 °F olarak kabul edilir. Celsius ise suyun donma noktasını 0°C olarak ölçer. Bu bilgiden yola çıkarak basit bir örnekle anlatmak gerekirse 32 °F değeri, 0°C değeri ile eşittir. Aynı şekilde Fahrenheit sıcaklık biriminden yola çıkalım. 80 °F değerindeki sıcaklığın Celsius termometresindeki karşılığı nedir?

80-32 / 212-32 = C-0 / 100-0

48 / 100 = C-0 / 100 olarak hesaplanır. Akabinde 80 °F değeri 26 °C değerinin karşılığıdır.

48 x 100 = 180 x C

4800 = 180 x C

C = 26

Termometre Ne Amaçla Kullanılır?

Termometreler, günlük hayatta pek çok kişinin evinde bulundurduğu bir cihaz olsa da bazı iş kollarında da kullanılır. Temelde sıcaklığı ölçmek amacı ile kullanılan termometrelerin bazı kullanım amaçları ise şöyledir:

İnsan vücudundaki sıcaklığını ölçmek

Nesne sıcaklıklarını ölçmek

Depolama alanlarının sıcaklığını ölçmek

Üretim malzemelerinin sıcaklığını ölçmek

Termometrelerin kullanıldığı alanlardan bazıları şöyledir:

Eczaneler

Lojistik Üretim

Sanayi

Süpermarketler

Soğuk Zincir

Araştırma ve Geliştirme

Müzeler

Gıda Üretimi

İlaç Endüstrisi

Hastaneler

Bir termometre edinirken hangi amaçla kullanılacağın mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut