Gemileri yüzen köylere benzeten Bob, "Onları günlerce gezseniz de yeni odalar bulabilirsiniz. Bu gemiler gerçek bir labirent ve her merdiven başka bir bölmeye gidiyor. Ayrıca, bu gemilerin içinin oldukça karanlık olması fotoğraf çekmeyi zorlaştırıyor" dedi ve şöyle devam etti: