Terim'e ağır hakarete ceza!

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre, sosyal medya uygulaması Instagram’da 24 Mayıs 2019 tarihinde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında yapılan bir paylaşımın altına, küfürlü yorum yapan Mehmet Yenilmez hakkında hakaret suçlamasıyla kamu davası açılmıştı.

"SOSYAL MEDYA HESABI BENİM DEĞİL" DEDİ

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 12 Kasım 2020 tarihinde görülen, Avukat Dr. Rezan Epzödemir'in de yer aldığı davada sanık Mehmet Yenilmez hakaret suçlamalarını kabul etmedi. Yenilmez, hakaret edilen sosyal medya hesabınının da kendisine ait olmadığını söyledi.

HAKARET EDİLEN HESAP ONA AİT ÇIKTI

Mahkeme hem bilirkişi raporu hemde Yenilmez’in sosyal medya hesabındaki fotoğraflar ve kimlik fotoğrafının eşleştiğini, bu nedenle Instagram hesabının Mehmet Yenilmez’e ait olduğunu delillendirdi. Mahkeme bu nedenle Mehmet Yenilmez’in hakaret suçunun işlendiği gerekçesiyle hüküm verdi.

SANIĞA ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Yenilmez’e, TCK'nın 125. Maddesi'nin 2. Fıkrası uyarınca Fatih Terim’e hakaret suçundan 90 gün adli para cezası verdi. Suçun alenen işlenmesinden dolayı ceza artırılarak 105 güne çıkarıldı. Mahkeme basit yargılama usulü uygulandığı cezada indirim yaparak 65 güne indirdi. Mahkeme Yenilmez’in ekonomik ve diğer hallerini göz önüne alarak adli para cezasının her bir gün için 20 TL, toplamda da bin 300 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

YARGILAMA VE AVUKAT ÜCRETİNİ ÖDEYECEK

Bunun yanında hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, yargılama gideri olan 407 liranın Yenilmez’den tahsil edilerek hazineye aktarılmasına, Fatih Terim’in avukatlık ücreti olan 4 bin 80 TL'nin de Yenilmez tarafından karşılanmasını kararlaştırdı.