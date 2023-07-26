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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Tereddüt Çizgisi’ Venedik Film Festivali’nde

        ‘Tereddüt Çizgisi’ Venedik Film Festivali’nde

        Selman Nacar'ın yeni filmi 'Tereddüt Çizgisi', dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirecek. Bu yıl 30 Ağustos- 9 Eylül tarihlerinde yapılacak festivalde 'Tereddüt Çizgisi' Orizzonti Bölümü'nde yarışacak.

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 09:18
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        'Tereddüt Çizgisi' Venedik'te yarışacak
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        İlk filmi ‘İki Şafak Arasında’ ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, 80. Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’ne kabul edildi.

        Selman Nacar’ın yazıp yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi’nin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor. Filmde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor.

        Selman Nacar
        Selman Nacar

        Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film, Arizona Productions’ın üstlendiği ‘Tereddüt Çizgisi’nin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi. Türkiye- İspanya-Romanya -Fransa ortak yapımı olan film San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı.

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        #Venedik Film Festivali
        #Tereddüt Çizgisi
        #Selman Nacar
        #sinema
        #Altın Aslan
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