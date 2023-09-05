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        ‘Tereddüt Çizgisi’ Venedik Film Festivali’nde

        Yönetmen Selman Nacar'ın yeni filmi 'Tereddüt Çizgisi', 80. Venedik Film Festivali'nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:42
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        'Tereddüt Çizgisi' Venedik'te
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        İlk filmi ‘İki Şafak Arasında’ ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın yeni filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, 80. Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’nde dün dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Sala Darsena’da yapılan filmin dünya galasına yönetmen Selman Nacar’la beraber oyuncular Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Erdem Şenocak, Okan Avcı, Buket Gülbeyaz, Zeynep Tözüm, Ahmet Kutlu ve film ekibi katıldı. Dakikalarca ayakta alkışlanan filmden sonra Selman Nacar ve oyuncular izleyicilerin sorularını yanıtladılar.

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        İlk kez seyirciyle buluşan ‘Tereddüt Çizgisi’nin gösteriminin ardından yapılan söyleşide yönetmen Selman Nacar festival ve filmle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “3 yıla yakın bir süredir filmin üzerine çalışıyoruz ve sonunda ekibimizle birlikte Venedik’te izlemek çok özel bir duyguydu. Umarım bundan sonra da Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde film seyirciyle buluşmaya devam eder ve dertlendiği meseleler üzerine düşünmeye, tartışmaya, konuşmaya alan açar.”

        Selman Nacar’ın yazıp yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi’nde, Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

        Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film, Arizona Productions’ın üstlendiği ‘Tereddüt Çizgisi’nin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi. Filmin dünya haklarını Shoplifters, The Square ve A War gibi uluslarlarası film kategorisinde Oscar adayı olan filmleri de temsil eden Magnolia Pictures aldı. Türkiye- İspanya-Romanya -Fransa ortak yapımı olan film San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, 12 Punto, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı.

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        #Venedik Film Festivali
        #Tülin Özen
        #Selman Nacar
        #Tereddüt Çizgisi
        #sinema
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