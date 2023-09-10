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        Haberler Spor Futbol İspanya Tepkilerin odağındaki İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'ten istifa kararı - Futbol Haberleri

        Tepkilerin odağındaki İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'ten istifa kararı

        FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Kadın Milli Takımı'nda futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales görevinden istifa edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 23:53 Güncelleme: 10.09.2023 - 23:53
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        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
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        İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'ten istifa kararı geldi.

        Rubiales, İspanya Federasyonu'nun yanı sıra UEFA başkan yardımcılığı görevini de bırakacağını söyledi.

        NELER YAŞANDI?

        FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

        İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

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        HERMOSO, FEDERASYON BAŞKANINI SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

        İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın futbolcularından Jennifer Hermoso, 20 Ağustos'taki FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında madalya töreninde kendisini dudağından öpen ve bundan dolayı geçici olarak görevden alınan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i savcılığa şikayet etti.

        Hermoso, İspanya'da gerek sosyal anlamda gerekse spor ve siyaset dünyasında polemiklere yol açan "Rubiales olayından" 17 gün sonra savcılığa başvurdu.

        Başkent Madrid'deki Ulusal Mahkeme Savcısı Marta Durantez'e dün gittiği ortaya çıkan İspanyol futbolcunun, söz konusu dudaktan öpme olayı sırasında rızasının olmadığını belirterek, Rubiales hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

        FIFA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

        FIFA Disiplin Komisyonu, Avustralya'nın Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda 20 Ağustos'ta İspanya ve İngiltere arasında oynanan final maçı sonrasında şeref tribününde ve sahadaki madalya töreninde bazı uygunsuz hareketlerde bulunarak, kurumun disiplin yönetmeliğinin 13.1 ve 13.2 maddelerini çiğnediği iddiasıyla Rubiales hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

        TEKNİK DİREKTÖR GÖREVİNDEN ALINDI

        İspanya'yı tarihinde ilk kez kadınlar futbolda dünya şampiyonu yapan teknik direktör Jorge Vidal, ülke içinde yaşanan "feminizm ve eşitlik" tartışmalarının ardından görevden alındı.

        Yaklaşık 8 yıldır İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Vidal, takımını dünya şampiyonu yapmasının ardından sözleşmesinin uzatılacağı ve maaşının artırılacağı vaatlerine rağmen Rubiales olayından dolayı işinden oldu.

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