Tepki çeken oturma düzeni iddiasına soruşturma

AA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, "Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme, soruşturma başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla, hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu iddiaya ait olduğu belirtilen yazışma sosyal medyada tepki çekmişti.