'GÖRENLERE ÇOK TUHAF GELDİ’

Bölgenin zorlu coğrafyasının kendilerini böyle bir fikir bulmaya mecbur bıraktığını belirten Kadıoğlu, “Baba-dede yadigarı evimize sahip çıkmak istedik. Ama buraya araç yolu yok. Mesleğimiz olduğundan akılımıza böyle bir ulaşım aracı yapma fikri geldi. Tamamen kendi araştırmalarım ve tasarımım. Buranın coğrafyası mecburen bu. Görenlere çok tuhaf geldi. Bunu yaptırmak isteyenler de oldu” dedi.