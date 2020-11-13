Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Muhabirlerin, "Uzun zaman sahilde göremiyoruz sizi" sorusuna Teoman, "Spor falan yapmıyorum. dedi.

Teoman ayrıca "Yarın Konya'ya gidiyorum. Bu dönemde konserlerde para kazanılmayacak ama müzisyenler geçinebilsin diye konser veriyorum." şekllinde konuştu.