Teoman'ın morali bozuldu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mekan çıkışı moralinin bozuk olduğu görülen Teoman'a, "17 Eylül Harbiye konseriniz iptal oldu. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

52 yaşındaki ünlü rockçı, konser sorusuna, "Hiç bir şey söylemeyeceğim, gerek yok" cevabını verdi.