Teoman, milyonluk teklifi kabul etmedi
Teoman, bir Orta Doğu ülkesinden gelen birkaç milyon liralık teklifi neden kabul etmediğini açıkladı; "Artık genç değilim"
Giriş: 17.08.2025 - 14:22 Güncelleme: 17.08.2025 - 14:22
Teoman, bir Orta Doğu ülkesinden gelen birkaç milyon liralık teklifi kabul etmemişti.
Artık ardı ardına konser verecek kadar genç olmadığını dile getiren Teoman, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu; "Reddetmek zorunda kaldım. O hafta çok yoğundu. Zaten 3 tane konser vermiştim, reddetmek zorunda kaldım. 25 yaşında bir müzisyen değilim artık, yoruluyorum.''
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ