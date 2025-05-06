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        Haberler Magazin Teoman'dan evlilik sorusuna yanıt: Belalı oluyor - Magazin haberleri

        Teoman'dan evlilik sorusuna yanıt: Belalı oluyor

        Daha önce Ayşe Kaya ile gerçekleştirdiği evliliğinden Zeyno adında bir kızı olan Teoman, yeniden evlilik düşünüp düşünmeyeceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Ben hayatta yapmam o işi. Belalı oluyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 08:05 Güncelleme: 06.05.2025 - 08:06
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        Evlilik sorusuna yanıt; "Belalı oluyor"
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        Şarkıcı Teoman, katıldığı bir etkinlikte evliliğe dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        2012 - 2015 yılları arasında evli kaldığı Ayşe Kaya'dan Zeyno adında bir kızı bulunan şarkıcı, ikinci kez evliliği düşünüp düşünmediği sorusuna "Ben hayatta yapmam o işi. Belalı oluyor sonra öyle evlilikler. Çünkü başkalarında görüyorum. Bir de ben yaşımı başımı aldım. Yani bu saatten sonra evlenmem" yanıtını verdi.

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