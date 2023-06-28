Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Teoman'dan bayram hatırası - Magazin haberleri

Teoman'dan bayram hatırası

Son dönemde sosyal medya hesabını aktif kullanan Teoman, bu kez de bir bayram anısını takipçileriyle paylaştı

Giriş: 28.06.2023 - 13:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ünlü rockçı Teoman, son dönemde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

  • Hayatından kesitleri paylaşan şarkıcı, çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılarını da takipçilerine aktarıyor.

  • Teoman son olarak da bir bayram anısını paylaştı. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan müzisyen şu ifadeleri kullandı: Bayramda, tek başıma namaza gideceğim, hazırlanıyorum, abdest, gazete vs. Kursumun camisinin avlusundayım. Gazetemi yayıp cemaatin yaptığı hareketlerin aynılarını yaparak duaları okuyorum. Namaz bittiğinde tam toparlanırken bir adam, “Delikanlı senin adın ne?” diyor. Söylüyorum. Güleç, sevecen biri... İyi bir adama benzediğini düşünüyorum. “Niye tek başına geldin, baban nerede?” diyor. Hayır! Bu konuda konuşmak istemiyorum! Kızarıyor, heyecanlanıyorum ve heyecanlanınca olan şey oluyor; kendi sesimi dışarıdan duyuyorum: “O... o...” diyorum, “Başka camiye gitti.” Adam bana bakıyor. “Anladı galiba” diye düşünüyorum. Canım sıkılıyor. Adam gülümseyip, kafamı okşayıp gidiyor. Gazeteyi toplayıp eve dönüyorum.

  • Lise eğitimini Ataköy Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazanan Teoman geçtiğimiz hafta da öğrencilik yıllarını anmıştı.

  • Üniversite dönemlerine ait bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı: Para kazanmak için üniversite hazırlık, lise matematik dersleri vermeye başlıyorum. Hürriyet gazetesine ara sıra ilanlar veriyorum: “Boğaziçi matematik öğrencisinden, matematik, kimya vs...” Fiyatım ucuz. Derslere çok çalışıp gidiyorum, ciddi ciddi ter döküyorum beni beğensinler diye. Görüntüm pek hocaya benzemiyor, aileler tereddüt ediyorlar beni görünce. Uzun saçlı ve çok gencim. Bazı öğrencilerimden sadece bir yaş büyüğüm.

  • Ailelere, eğer çocukları dediklerimi dinlerler ve çalışırlarsa, kesin geçeceklerini, matematikte bilmediğim hiçbir şey olmadığını söylüyorum. TÜBİTAK bursumu da kullanıyorum bana inansınlar diye. Asıl istedikleri hocayı bulamamış bir sürü insan arıyor beni.

  • İlk tercihleri değilim, zorda kalmışlar. Hangi saat olursa olsun kabul ediyorum dersleri. Bazı günler gece yarılarına kadar saatlerce, bir sonraki günün önemli sınavına çalıştırıyorum öğrencileri. Öyle günlerde, eve döndüğümde haşatım çıkmış oluyor. Bedenen ve zihnen.

    #FasaFiso kitabından...

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.