Teoman son olarak da bir bayram anısını paylaştı. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan müzisyen şu ifadeleri kullandı: Bayramda, tek başıma namaza gideceğim, hazırlanıyorum, abdest, gazete vs. Kursumun camisinin avlusundayım. Gazetemi yayıp cemaatin yaptığı hareketlerin aynılarını yaparak duaları okuyorum. Namaz bittiğinde tam toparlanırken bir adam, “Delikanlı senin adın ne?” diyor. Söylüyorum. Güleç, sevecen biri... İyi bir adama benzediğini düşünüyorum. “Niye tek başına geldin, baban nerede?” diyor. Hayır! Bu konuda konuşmak istemiyorum! Kızarıyor, heyecanlanıyorum ve heyecanlanınca olan şey oluyor; kendi sesimi dışarıdan duyuyorum: “O... o...” diyorum, “Başka camiye gitti.” Adam bana bakıyor. “Anladı galiba” diye düşünüyorum. Canım sıkılıyor. Adam gülümseyip, kafamı okşayıp gidiyor. Gazeteyi toplayıp eve dönüyorum.