Teoman: Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor
Şarkıcı Teoman, sünnet fotoğrafını paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü
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Ünlü rockçı Teoman, son dönemde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.
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Hayatından kesitleri paylaşan şarkıcı, çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılarını da takipçilerine aktarıyor.
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Teoman son olarak sünnet fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor. “Anneannen ve babaannen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksin. Diğer insanların sadece elini sık.” #FasaFiso kitabından…
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Teoman geçtiğimiz aylarda da üniversite dönemlerine ait bir fotoğrafını yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: Para kazanmak için üniversite hazırlık, lise matematik dersleri vermeye başlıyorum. Hürriyet gazetesine ara sıra ilanlar veriyorum: “Boğaziçi matematik öğrencisinden, matematik, kimya vs...” Fiyatım ucuz. Derslere çok çalışıp gidiyorum, ciddi ciddi ter döküyorum beni beğensinler diye. Görüntüm pek hocaya benzemiyor, aileler tereddüt ediyorlar beni görünce. Uzun saçlı ve çok gencim. Bazı öğrencilerimden sadece bir yaş büyüğüm.
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Ailelere, eğer çocukları dediklerimi dinlerler ve çalışırlarsa, kesin geçeceklerini, matematikte bilmediğim hiçbir şey olmadığını söylüyorum. TÜBİTAK bursumu da kullanıyorum bana inansınlar diye. Asıl istedikleri hocayı bulamamış bir sürü insan arıyor beni.
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İlk tercihleri değilim, zorda kalmışlar. Hangi saat olursa olsun kabul ediyorum dersleri. Bazı günler gece yarılarına kadar saatlerce, bir sonraki günün önemli sınavına çalıştırıyorum öğrencileri. Öyle günlerde, eve döndüğümde haşatım çıkmış oluyor. Bedenen ve zihnen.
#FasaFiso kitabından...
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