Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Teoman: Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor - Magazin haberleri

        Teoman: Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor

        Şarkıcı Teoman, sünnet fotoğrafını paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 11:35 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü rockçı Teoman, son dönemde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

        • 2

          Hayatından kesitleri paylaşan şarkıcı, çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılarını da takipçilerine aktarıyor.

        • 3

          Teoman son olarak sünnet fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor. “Anneannen ve babaannen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksin. Diğer insanların sadece elini sık.” #FasaFiso kitabından…

        • 4

          Teoman geçtiğimiz aylarda da üniversite dönemlerine ait bir fotoğrafını yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: Para kazanmak için üniversite hazırlık, lise matematik dersleri vermeye başlıyorum. Hürriyet gazetesine ara sıra ilanlar veriyorum: “Boğaziçi matematik öğrencisinden, matematik, kimya vs...” Fiyatım ucuz. Derslere çok çalışıp gidiyorum, ciddi ciddi ter döküyorum beni beğensinler diye. Görüntüm pek hocaya benzemiyor, aileler tereddüt ediyorlar beni görünce. Uzun saçlı ve çok gencim. Bazı öğrencilerimden sadece bir yaş büyüğüm.

        • 5

          Ailelere, eğer çocukları dediklerimi dinlerler ve çalışırlarsa, kesin geçeceklerini, matematikte bilmediğim hiçbir şey olmadığını söylüyorum. TÜBİTAK bursumu da kullanıyorum bana inansınlar diye. Asıl istedikleri hocayı bulamamış bir sürü insan arıyor beni.

        • 6

          İlk tercihleri değilim, zorda kalmışlar. Hangi saat olursa olsun kabul ediyorum dersleri. Bazı günler gece yarılarına kadar saatlerce, bir sonraki günün önemli sınavına çalıştırıyorum öğrencileri. Öyle günlerde, eve döndüğümde haşatım çıkmış oluyor. Bedenen ve zihnen.

          #FasaFiso kitabından...

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!
        Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        AfD çalışanı 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı
        AfD çalışanı 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Habertürk Anasayfa