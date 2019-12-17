17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tenya nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir sindirim sistemi hastalığı olan tenya, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
TENYA NASIL OLUR?
Tenyaların en çok bulunduğu ortamlar az pişmiş ya da çiğ etlerdir. Bunların tüketilmesi durumunda tenyalar vücuda bulaşır. Besinlerin türüne bağlı olarak tenyalar da çeşitlilik gösterir. Sığırlardan bulaşan tenya Tenia Saginata, domuzlardan bulaşan tenya Taenia Solium, balıklardan bulaşan tenya ise Diphyllobothrium Latum olarak adlandırılır. Tenyalar, Segment adı verilen boğumlardan oluşmaktadır. Bu boğumların her birinde yumurta üretimi mümkün kılınmaktadır. Dünyanın her yanında oluşma ihtimali mümkün olan hatta sıradan sayılabilecek kadar sık rastlanan bir sağlık problemidir.
TENYA'DAN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Etlerin yeterli derecede pişirilmesi, tenya larvalarının ve yumurtalarının yok edilmesine neden olmaktadır. Haliyle tenyaların vücuda teması da engellenmektedir. Tenyalardan korunmanın bir diğer yöntemi de hijyene önem vermektir. Tenya yumurtaları ağız yoluyla bulaştığı için özellikle tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra ellerin çok iyi yıkanması gerekmektedir.
TENYA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Uykuda salya akıntısı
Karın ağrısı
Boşaltım sorunları
Sebepsiz kilo kaybı
Kandaki eozinofili miktarının artışı
Balık tenyasına sahip bireylerde sebepsiz B12 vitamini eksikliği
Tenyanın psikiyatrik belirtileri
Hezeyan
Halüsinasyon
Obsesif kompulsif bozukluk
TENYA NASIL DÖKÜLÜR?
Tenyaların dökümü için birkaç bitkisel tedavi yöntemi vardır. Ancak bu yöntemler işe yaramazsa kesin çözüm için bir doktora başvurulmalı ve ilaç tedavisine başlanmalıdır. Birçok bireyde tenya tedavisi kısa sürmekte, birkaç doz ilaç ile atlatılabilmektedir. İleri vakalar ise ameliyat gerektirmektedir.
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