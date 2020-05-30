Fognini, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3,5 yıldır sol, 2 yıldır da sağ ayak bileğindeki ağrılarla baş etmek zorunda kaldığını hatırlatarak, iki ayak bileğinden de artroskopik operasyon geçireceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart başından beri ara verilen profesyonel turnuvaların ağustos ayında başlaması planlanıyor.