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Samsung Electronics, ABD’de düzenlenen CES 2020 fuarında, “Deneyim Çağı” adını verdikleri ve şirketin kişiselleştirilmiş deneyimlere odaklanan, donanım ve yazılımı birleştirecek 10 yıllık insan merkezli yenilikleri duyurdu. Samsung, bu amaçla fuarda robotik, yapay zekâ, 5G ve ileri seviye algoritma alanındaki son gelişmelerini sergiledi.

Samsung’un robot vizyonunu “evinizdeki yardımcınız” olarak tanımlayan Samsung Electronics Tüketici Elektroniği Bölümü Başkanı ve CEO'su H.S. Kim, Las Vegas’taki etkinlikte kullanıcıları anlayan, destekleyen ve evin her yerinde aktif olarak gereksinimlere cevap veren küçük, yuvarlanan bir robot olan Ballie'yi de tanıttı.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Baş Bilim Araştırmacısı Sebastian Seung ise Ballie hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı. Seung, cihazın üzerindeki yapay zekâ kabiliyetleri sayesinde bir fitness asistanına ve insanların değişen ihtiyaçlarına çözüm arayan mobil bir arayüze dönüştüğünü aktardı. Seung, “Yapay zekânın kişiselleştirilmiş bakımın geleceği olduğuna inanıyoruz. Cihaz üzerindeki yapay zekâyı gerçekten kişiselleştirilmiş deneyimlerin merkezi olarak görüyoruz. Cihaz üzerindeki yapay zekâ, kişiselleştirme gücü sunarken bilgilerinizi kontrol etmenizi ve gizliliğinizi korumanızı sağlıyor” dedi.

Samsung Ballie adlı bu akıllı ev asistanı, çok eksenli jiroskopu ve bant şeklindeki tekerleği ile evin içinde rahatça gezebiliyor. Kullanıcılar, ev içinde bulunan tüm akıllı cihazları kontrol edebilen bu minik gezen robot ile ve bu robotun üzerindeki kameralar aracılığıyla evdeki çocuklarını ve evcil hayvanlarını da gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor.

Ballie, havanın durumuna göre ısıtmayı ayarlıyor, perdeleri açıp, kapatıyor, evdeki köpeğinizi veya kedinizi eğlendirecek aktiviteler yapıyor ve hatta evinizin kirlilik durumunu kontrol edip,siz eve gelmeden akıllı süpürgenizi çalıştırıp da odaların temizlenmesini sağlayabiliyor. Samsung Ballie’nin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İŞTE O ROBOT VE YAPABİLDİKLERİ...

EVDE KALP REHABİLİTASYONU

Samsung CES 2020’de kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri alanında akıllı saati, Bluetooth üzerinden bir akıllı telefonla eşleştiren, ev tabanlı, sanal bir kardiyak rehabilitasyon çözümü geliştirmek için Kaiser Permanente ile iş birliği yaptığını da duyurdu. Samsung’un HeartWise uygulaması egzersiz yapması için hastaya hatırlatmalar gönderiyor, aktivite verilerini topluyor ve egzersiz sırasında hastanın kalp atış hızını sürekli olarak görüntülüyor. Bu veriler daha sonra klinik tedavi uzmanlarının takibi için hasta dosyasına işleniyor. Program, kullanıcıların bir hastaneye veya kliniğe gitmeden evden kalp rehabilitasyonuna katılmalarını sağlıyor.

Samsung Tasarım İnovasyon Merkezi Baş Tasarım İnovasyon Yöneticisi Federico Casalegno; evlerin yapay zekâ, sensörler ve veri analizi gibi en son yenilikler sayesinde sürükleyici deneyimler sunacağını belirterek, “Yaşayan bir organizma olan akıllı ev; ihtiyaçlarımıza göre, her birimiz için deneyimlerimizi uyarlayan tamamen kişisel bir alan olacak” dedi. Yaşam alanlarının bir sanat galerisi veya bir yoga stüdyosu gibi ihtiyaca göre deneyim alanlarına dönüşebileceğini vurgulayan Casalegno'ya göre alanların bu şekilde birbirine geçmesi nedeniyle gelecek 10 yıl içinde evler de değişecek.

Dr. Casalegno ayrıca Samsung’un GEMS (Yürüyüşü Destekleme ve Motive Etme Sistemi) teknolojisini içeren ilk sürükleyici tanıtım gösterisini de yönetti. Bu tanıtım, tüketicilerin Artırılmış Gerçeklik gözlükleri ile odalarının konforunda sanal bir kişisel antrenörle çalışmasını, bir dağa tırmanmasını veya su altında yürüyüş yapmasını nasıl mümkün hale getirdiğini gösterdi.

Samsung ayrıca bir mekânın MicroLED gibi bir ekran ve yazılım, Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti ve donanım birleşimiyle nasıl dönüştürülebileceğini de gösterdi. Akıllı mekânların sınırsız deneyimler sağlayacağını vurgulayan Dr. Casalegno, “Ekran sadece bir ürün değil, sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza aynı odadaymış gibi anında bağlanmanıza sağlayan, dünyaya açılan pencereniz” diye konuştu.