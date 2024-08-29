Tenisin sağlığa faydaları nelerdir? Tenis ömrü uzatıyor mu?
Tenisi izlemenin heyecan verici ve oynamanın çok eğlenceli olduğu inkar edilemez. Ancak, bu sporla uğraşmak zihinsel ve fiziksel sağlığınız için de çok faydalı sonuçlar sağlayabiliyor. İşte tenisin insan sağlığına faydaları...
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Tenis oynamak, diğer sporlara göre daha sağlıklı kemiklere, daha geniş hareket aralığına, gelişmiş bilişsel işlevlere ve daha uzun bir ömre yol açabilir.
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FİZİKSEL YÖNDEN ARTILARI
Tenis oynamanın obezite ve diyabet riskini azaltması, koordinasyonun gelişmesi, enerji seviyelerinin artması ve daha güçlü bir kalp gibi bir dizi fiziksel sağlık faydası sağladığı gösterilmiştir.
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KASLARIN GELİŞİMİ
Raketin sık sık sallanması, aynı zamanda kişinin omuz ve kollarındaki yağsız kas kütlesini korur ve geliştirir; sürekli vücut dönüşü ve hareketi ile çekirdek ve dengeleyici kaslar gelişir; sprint, duruş ve uzun süreli angajman bacak, sırt ve ayak kaslarını güçlendirir.
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KAS VE İSKELET KULLANIMI
New York'taki Mount Sinai Sağlık Sistemi'nde spor hekimliği bölümünde doktor ve sistem şefi olan James Gladstone, “Diğer birçok sporun aksine tenis, hızlı başlama, durma ve ani yön değişiklikleri de dahil olmak üzere iyi oynamak için kas-iskelet sisteminin çok yönlü kullanımını gerektirir” demiştir.
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SAĞLAM KEMİKLER
Doktor, spor ve egzersiz tıbbı danışmanı ve Hollanda Kraliyet Çim Tenisi Derneği'nin baş tıbbi danışmanı Babette Pluim, tenisin ayrıca “özellikle genç yaşta başlayanlar için daha güçlü, daha kalın ve daha sağlıklı kemiklere” katkıda bulunduğunu söylüyor.
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Uzmanlar, aktiviteyle ilişkili tekrarlanan hareketlerin yeni kemik dokusu oluşturması ve eski dokunun parçalanmasını kolaylaştırması nedeniyle meydana geldiğini açıklıyor. "Mekanik stres, hormonal tepkiler, artan kan akışı ve egzersizle ilişkili gelişmiş besin emiliminin kombinasyonu, kemikleri güçlendirmek ve genel iskelet sağlığını iyileştirmek için birlikte çalışır" diye ekliyor.
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ESNEKLİK VE DENGE GELİŞİMİ
Uzmanlar, tenisin esnekliği, dengeyi ve hareket açıklığını da geliştirdiğini söylüyor: “Çünkü teniste uzanmak, esnemek, dönmek ve her hareket patlamasından sonra hız kesmek için esneklik gereklidir.”
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KALP HASTALIĞI RİSKİ AZALABİLİR
Los Angeles'taki Ulusal Biyomekanik Enstitüsü'nde fizyoterapist ve vücut performansı danışmanı olan Rami Hashish, tenisin kalp hastalığı riskini kısmen azalttığını, çünkü yüksek yoğunluklu hareketleri takiben kısa dinlenme sürelerinin “uzun süreli orta yoğunluklu egzersizi taklit ettiğini” söylüyor. “Bu da kan akışını ve kalp kasını güçlendirmek için harika olduğu anlamına geliyor.”
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Bu faktörler nedeniyle tenis, kan basıncını düşürür, kişinin dinlenme halindeki kalp atış hızını iyileştirir ve kolesterol seviyelerini artırarak sağlıklı lipit profillerini destekler. (Lipit profili, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini belirlemek veya tedavinin etkinliğini değerlendirmek için istenen testler grubudur.) Amerikan Fizik Tedavi Derneği sözcüsü ve fizyoterapist Jessica Schwartz, “Düzenli olarak tenis oynamanın genel kalp hastalığı riskini yüzde 56'ya kadar azalttığı gösterilmiştir” diyor.
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UZUN YAŞAMA KATKI SAĞLAR
Tenis, oyuncularının diğer birçok spora katılanlardan daha uzun yaşamasında etkili bir rol oynar. Danimarkalı kardiyolog Peter Schnohr, tenis sporunda yaşam süresinin araştırmaya dahil edilen diğer sporlara kıyasla daha fazla uzadığını belirtmektedir: Futbolcular 4,7 yıl, bisikletçiler 3,7 yıl, yüzücüler 3,4 yıl ve koşucular 3,2 yıl yaşam sürelerini uzatmıştır.
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İnanılmaz bir şekilde, tenis oyuncuları yaşamlarını 9,7 yıl uzatmışlardır ve bunu sporun kardiyovasküler (kalp veya kan damarları ile ilgili bir sorundan kaynaklanan ölümler, kardiyovasküler ölüm olarak adlandırılır) ve kas-iskelet sistemi avantajlarına ve oyunun bilinen sosyal desteğine bağlamaktadır.
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TENİSİN ZİHİNSEL SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?
Mississippi Eyalet Üniversitesi Fiziksel Aktivite ve Sağlık Laboratuvarı direktörü ve kinesiyolog Megan Holmes, “Bu spor sürekli stratejik planlama, hızlı karar verme ve adaptasyon gerektirir; bu da beyin fonksiyonlarını uyarır ve bilişsel yetenekleri zorlar” demiştir.
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TEPKİ SÜRESİ
Araştırmaların ayrıca tenis oynayanların “aktif olmayan bireylere kıyasla daha iyi göz hareketi takibi ve daha hızlı tepki süreleri” yaşadığını gösterdiğini açıklayan uzmanlar, tenis oyuncularının tepki süreleri ve zamansal işleme söz konusu olduğunda diğer sporculardan daha iyi performans gösterdiğini de ekliyor.
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RUH SAĞLIĞINA FAYDALARI
Uzmanlar ayrıca, araştırmaların tenis oyuncularının "oyuncu olmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük stres, depresyon ve anksiyete seviyeleri" yaşadıklarını gösterdiğini ekliyor.
Kaynak: National Geographic