İnanılmaz bir şekilde, tenis oyuncuları yaşamlarını 9,7 yıl uzatmışlardır ve bunu sporun kardiyovasküler (kalp veya kan damarları ile ilgili bir sorundan kaynaklanan ölümler, kardiyovasküler ölüm olarak adlandırılır) ve kas-iskelet sistemi avantajlarına ve oyunun bilinen sosyal desteğine bağlamaktadır.