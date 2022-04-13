Temür Köran'dan yeni sergi: ‘Muğlak'

Temür Köran’ın yeni kişisel sergisi ‘Muğlak’ 19 Nisan’da Evin Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Evin Sanat Galerisi, kuruluşundan bugüne temsilciliğini üstlendiği Temür Köran’ın 22. kişisel sergisi 'Muğlak'a ev sahipliği yapıyor.

Köran 19 Nisan'da açılacak ‘Muğlak’’ sergisinde, son sergilerinde olduğu gibi, dünyada ve ülkemizde yaşanan küresel olaylarınetkilerinin kişide yarattığı duygusal boşluk hissinden yola çıkıyor.

Cesur ton kullanımının öne çıktığı resimleriyle tanınan Temür Köran, biçim ve renk birlikteliğini dinamik bir yapı ile bağlamaya devam ediyor. Köran’ın vurucu renk kullanımının dikkat çektiği tuvallerindeki desen ve yaratıcılık, ritim duygusunu harekete geçirirken, çok katmanlı bir görsellik uyandıran üretimleri de sergide yer alıyor.

Savaş, salgın, göç gibi son yıllarda insanlığı büyük çapta etkileyen kavramların kendisinde yarattığı hislerden yola çıkarak, çevresinde ve anılarında var olmuş, bireyleri ve nesneleri özgün fırça yorumuyla izleyiciye sunuyor.

Temür Köran’ın, arka planda soyutlanmış mekanlara sahip resimlerindeki figürleri: sanatçının deyişiyle “güzelin arkasında görünen ürperticiliği” sanat tarihinden referanslar içeren üslubuyla tuvallerine yansıtıyor.

Temür Köran

Kuşağının önde gelen isimlerinden Temür Köran’ın yeni sergisi ‘Muğlak’’ 28 Mayıs’a dek Evin Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.