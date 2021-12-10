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Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maç

Lazio - Galatasaray maçının yazar yorumları

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen sarı-kırmızılılar, liderlik için gerekli 1 puanı alarak namağlup şekilde doğrudan son 16 turuna kaldı. Spor yazarları Lazio - Galatasaray maçını yorumladı

10.12.2021 - 09:28 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Galatasaray’ın bu zorlu gruptan namağlup lider çıkması büyük iş. Galatasaray bu sezon Süper Lig’le Avrupa Ligi’nde bambaşka iki hüviyete büründü doğrusu. Sarı kırmızılılar Süper Lig’de %56, Avrupa’da %45 ortalamayla topla oynuyorlar. Türkiye’de maçları domine etmeleri gerekiyor, Avrupa’daysa hemen her müsabakada geçiş futbolu ön plandaydı. 

  • Fatih Terim’in yaklaşık 30 yıllık teknik adamlık kariyerinde böyle pragmatik bir anlayışı sezona yaydığına şahit olduğumu hatırlamıyorum. Terim’in bu sezon Avrupa Ligi performansını gözlemlediğimizde içinden bir Lucescu çıktığını söyleyebiliriz sanırım. Galatasaray 6 maçın toplamında neredeyse 6 net pozisyon vermedi.

  • Savunmada hemen her maçta güvenilirdi, hiç kırılganlık göstermedi, hücumda da ana plan hep geçiş hücumlarıydı. Bundan tam 20 yıl önce, 2001 kışında Lucescu yönetimindeki Galatasaray, Devler Ligi’nde Lazio’yla yarıştığında da strateji buydu. 20 yıl sonra tarih tekerrür etti adeta.

  • ŞANSAL BÜYÜKA: Yenilmeden güçlü bir gruptan lider olarak çıkan Galatasaray’a “helal olsun” diyorum… Lazio’lu, Marsilya’lı grubu gördüğümüzde, kabul edelim ki, çoğu insan, hatta çoğu Galatasaraylı “grup ikinciliğinin” kötü olmayacağını düşünüyordu… Galatasaray bu gruptan yenilgi almadan, sadece üç gol yiyerek birinci çıktı… 

  • Avrupa’da, şampiyon Beşiktaş’ın sıfır çektiği, Fenerbahçe’nin “dişine göre” rakiplere rağmen bir üst tura çıkamadığı yeni bir “hüsran mevsiminde” Galatasaray “kış güneşi” gibi içimizi ısıttı… Süper Lig’de oynadığı oyunu, aldığı sonuçları eleştirdiğimiz Galatasaray, Avrupa Ligi’nde yenilmeden grup birincisi olarak bir üst tura çıktı… 

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