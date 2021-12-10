İkinci yarıda Lazio kendi sağını daha iyi kullandı. Diagne oyundan çıktıktan sonra savunmadan ekstra adam çıkarmaları da bunda etki yaptı. Terim bu riski Kerem ve Morutan’la bu santrforsuz oyundan baskın çıkararak kullanmak istedi ama olmadı. Ama yine hedef açısından bakıldığında Lazio’ya sadece uzatma dakikalarında 1 isabetli şut ve 0.56 gol beklentisi vermek planın sonucu. Bu doğru planla tam anlamıyla hak edilmiş bir liderlik.