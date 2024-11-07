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        Haberler Ekonomi Otomobil Temsa i-Charging ile işbirliğine imza attı - Otomobil Haberleri

        Temsa i-Charging ile işbirliğine imza attı

        Temsa Motorlu Araçlar, Avrupa'nın önde gelen elektrikli araç şarj ekipmanı üreticilerinden olan i-charging ile iş birliğine imza attı. İş birliği neticesinde blueberry isimli elektrikli araç şarj istasyonlarının Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerdeki satış dağıtım hakları Temsa Motorlu Araçlar'ın oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 08:32 Güncelleme: 07.11.2024 - 08:32
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        Temsa ve i-Charging'den işbirliği
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        Sabancı Holding'e bağlı bir şirket olarak faaliyet gösteren Temsa Motorlu Araçlar, i-charging ile bir sözleşmeye imza atarak blueberry elektrikli araç şarj istasyonlarının Türkiye distribütörlük haklarını aldı.

        Distribütörlük anlaşması gereği Temsa Motorlu Araçlar, blueberry şarj istasyonlarının satış, kurulum ve satış sonrası operasyonlarını üstlenecek. Müşterinin ihtiyacına yönelik kurulumun da dahil olduğu çözüm opsiyonları sunacak olan şirket, hızlı şarj cihazlarının satışını gerçekleştirecek.

        Gerçekleştirilen iş birliğiyle ilgili konuşan Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Ilgaz Korkmaz, "Elektrikli araç şarj ekipmanları alanında, Portekiz merkezli i-charging ile iş birliğine imza attığımız için mutluluk duyuyoruz. İş birliğimiz neticesinde i-charging'in blueberry elektrikli araç şarj istasyonlarının satış, kurulum ve satış sonrası operasyonlarını üstleneceğiz" dedi.

        Yapılan açıklamaya göre, 50 kW'tan 600 kW güce kadar geniş ürün yelpazesiyle pazardaki farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifler sağlayan blueberry, sahip olduğu 32 inç multimedya ekranıyla reklam gibi farklı içeriklerin gösterimini destekleyerek yenilikçi gelir modellerinin oluşturulmasına imkân veriyor.

        Cihazların, şarj istasyonlarının şebekeye etkisini minimuma indirmekte ve güç katı ile kullanıcı arayüzünü modüler bir tasarım ile ayırarak ihtiyaç doğrultusunda güç artırım imkânı sunduğu da verilen bilgiler arasında.

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