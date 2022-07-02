Temmuz nasıl geçecek?

Yaz mevsiminin sıcak günleri bu hafta sonu itibari ile tüm Türkiye’de hissediliyor. O sabah ve gece serinliğini kaybetmek üzereyiz. Kuzey çizgisinde de güneyde olduğu gibi sivrisinek mevsimi açılmak üzere. Karadeniz’de su artık daha sıcak, deniz üzerinden esen poyrazın taşıdığı nemi bugünlerde fark ediyoruz. Marmara’da hissedilen sıcaklıklar yeni haftada 4-5 derece artıyor, gölgesi kıymetli ağaçlık alanlarda özellikle bu sıcaklarda dikkati olmalıyız.

Haziran’ı bir şekilde bitirdik fakat Türkiye’de ne olup bitti hızlı bir bakış atarsak Haziran ayı içinde Marmaris orman yangınları, Karadeniz ve Anadolu selleri, kırkikindi sağanakları, dolu yağışları ve heyelanlar yaşadık. Türkiye’de her bölgede şiddetli bir hava olayı kaydedilirken günün bir kısmının bulutlu ve yağmurlu geçmesi sıcaklıkları biraz aşağıda tutabildi. Karadeniz’de ve Marmara’da mevsim ortalamalarının altında, ferah bir ilkbahar havasıyla geçen Haziran’ın ardından Temmuz ayı hemen ilk haftasında tempo yükseltiyor.

9 günlük bayram tatili yaklaşırken hava tahminleri bayramın ilk ya da ikinci günü yine kuvvetli yağışlar gelebilir diyor, bu durumu takipteyiz.

Temmuz ayı genel görünümünde Türkiye güney ve güneybatı sahilleri mevsim ortalamalarında sıcaklıklarda, İç ve Doğu Anadolu yer yer ortalamaların üstünde sıcak ve Marmara ise Temmuz ayında “normal” kabul edilen sıcaklıklarda bir 4 hafta geçirecek görünüyor. Ayın 10-13’ü gibi olası yağmurlu bazı alanlar dışında pek yağmur alamayacağımız bir ay olabilir.