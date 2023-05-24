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Günümüzde kullanılan takvim Miladi bir diğer adıyla Gregoryen Takvimi’dir. Miladi takvim en az hata payına olan takvimdir. Bunun sebebi teknolojinin getirdiği gelişimin, gezegenler ve Güneş sistemine olan yansımasıdır. Temmuz kaçıncı ay? Kaç gün var ve kaç gün çeker? Temmuz hangi aydır? İşte, Temmuz ayı için merak edilenler detaylar.

Temmuz Kaçıncı Ay?

Aylar, seneler, günler… Hepsinin matematiksel açıklaması takvimler üzerinde hayat bulmuştur. İnsanoğlu gelişimsel serüvenini sekteye uğratmadan sürdürmeyi başarmıştır. Coğrafi hesaplamaların gelişimi, teleskoplar, Ay’a ve gezegenlere ulaşım tüm bu cevapsız soruları yanıtlamaktadır. Temmuz ayı yaz mevsiminin ikinci ayıdır. Peki, yaz mevsimi neye göre oluşturulmuş ve bu ismi almıştır? Mevsimler, Dünya’nın Güneş’e karşı eğik açısıyla dönmesi sonucu oluşmuştur. Bu eğikliğin yarattığı ışınım açılarının farklılığı mevsimlerin farklılaşmasını sağlamaktadır. Temmuz ayı Miladi Takvim’ e göre yedinci aydır.

Temmuz Ayı Kaç Gün Çeker?

Yılların aylara dağılımı kimi ayları uzatırken kimi ayları da kısaltmaktadır. Bunun sebebi bir yılın 365 gün 6 saatten oluşmasıdır. Her ayın gün sayısı farklılık göstermektedir. Bir yıl içerisinde 4 ay 30 gün çekerken 7 ay da 31 gün çekmektedir. Geriye kalan Şubat ayı ise 28 günden oluşmaktadır. Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık ayları 31 gün çeker. Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım ayları ise 30 gün çeker. Şubat ayı ise her 4 yılda bir 29 gün çeker. Temmuz ayı da 31 gün çeken aylar içerisindedir.

Temmuz Ayında Kaç Gün Var?

En merak edilen sorulardan biri de Temmuz ayında kaç gün olduğudur. Temmuz ayı yaz mevsiminin ikinci, takvimin yedinci ayıdır. Temmuz ayından sonra Ağustos ayı, öncesinde ise Haziran ayı gelmektedir. Temmuz ayında 31 gün vardır. 31 gün çekmesi yıllara göre farklılık taşımamaktadır. Her yıl 31 gün çekmektedir.

Temmuz Hangi Ay?

Temmuz ayı yaz mevsiminin tam ortasında yer alır. Yaz sıcaklığının kendini iyiden iyiye gösterdiği ay olan Temmuz ayı, yedinci aydır. Temmuz ayından sonra ise yaz mevsiminin son ayı olan Ağustos ayı gelmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner