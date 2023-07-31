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        Haberler Gündem Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

        Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi...

        Türkiye'de son dönemin hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan enflasyon ile ilgili gözler Temmuz ayı verilerine çevrilmiş durumda. Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar; 2023 Temmuz ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağını ve beklentinin nasıl olduğunu merak ediyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 16:45
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        • 1

          Son olarak 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından bu kez Temmuz ayı enflasyonu ile ilgili geri sayıma geçildi. Döviz kurlarındaki hareketli günler sonrası vatandaşlar; ekonomideki son duruma ışık tutucak Temmuz ayı enflasyon rakamlarının nasıl olacağını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

        • 2

          TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının da 3 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

        • 3

          HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları açıkladı. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

        • 4

          6 AYLIK ENFLASYON NASIL OLDU?

          TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

        • 5

          ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

          2023 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken, bu anket döneminde yüzde 43,82 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,12 ve yüzde 19,04 olarak gerçekleşmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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