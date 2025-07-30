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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Ekonomistler tahminlerini açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Ekonomistler tahminlerini açıkladı

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:05
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        Ekonomistlerden Temmuz ayı enflasyon beklentisi
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        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

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        Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,37 artış kaydetmişti.

        2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 27,58 4,29 5,03
        Şubat 28,67 2,97 2,27
        Mart 30,62 2,87 2,46
        Nisan 31,16 3,24 3
        Mayıs 31,17 2,10 1,53
        Haziran 30,41 1,53 1,37
        Temmuz 30,32 2,34
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