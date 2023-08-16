Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya SON DAKİKA | NASA açıkladı: Temmuz 2023 1880 yılından bu yana en sıcak ay oldu!

        NASA açıkladı: Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!

        NASA, Temmuz 2023'te küresel sıcaklık rekorunun gerçekleştiğini açıkladı. NASA verilerine göre, geçtiğimiz temmuz ayı 1880'den bu yana kaydedilen en sıcak ay oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) New York'ta bulunan Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) bilim insanları, temmuz ayında küresel sıcaklık rekorunun gerçekleştiğini bildirdi.

        NASA'dan yapılan açıklamada, Temmuz 2023'ün, NASA kayıtlarındaki tüm temmuz aylarından 0,24 derece ve 1951-1980'deki temmuz ayı sıcaklık ortalamasından 1,18 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

        REKLAM

        Açıklamada, "NASA verileri, dünya çapında milyarlarca insanın tam anlamıyla hissettiği şeyi doğruluyor, Temmuz 2023'teki sıcaklıklar, temmuz ayını rekor düzeydeki en sıcak ay yaptı." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GISS Direktörü Gavin Schmidt de "Bu temmuz, sadece önceki temmuzlardan daha sıcak değildi, aynı zamanda 1880'e kadar uzanan kayıtlarımızdaki en sıcak aydı." bilgisini verdi.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sıcaklık rekoru
        #en sıcak ay
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Ödüllü yönetmene ceza
        Ödüllü yönetmene ceza
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Tur bileti Icardi'den!
        Tur bileti Icardi'den!
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Beşiktaş transferi açıkladı! Rashica, İstanbul'a geldi
        Beşiktaş transferi açıkladı! Rashica, İstanbul'a geldi
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Habertürk Anasayfa