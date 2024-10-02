Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda temettü takvimi 2024 Ekim ayı için araştırılıyor. Borsada işlem gören şirketlerin kar dağıtım planları ve temettü miktarları belli oldu. Peki, Bu ay hangi şirketler temettü ödeyecek, ne kadar, kaç TL? İşte, Ekim 2024 Temettü ödeme takvimi ile temettü dağıtacak şirketler listesi…