03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, "Türkiye genelinde sayıları 860 civarında olan temel liselerin yaklaşık yüzde 60'ı dönüşüm sürecini tamamladı. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okula dönüşerek öğrencilere hizmet verecekler." dedi.
AA'nın haberine göre; Yıldız, 2015'te yapılan yasal düzenleme kapsamında temel liselere fiziki altyapılarını tamamlayarak özel okula dönüşmeleri için verilen 4 yıllık sürenin sona erdiğini anımsattı.
Dönüşeceği okul tipine göre taahhütte bulunan ancak dönüşüm sürecini tamamlayamayan temel liselerin gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla kapanacağına dikkati çekti çeken Yıldız, bu liselere öğrencileri için ödenen eğitim öğretim desteğinin geri alınmasına yönelik düzenleme bulunduğunu hatırlattı.
Bu konuda oluşabilecek mağduriyetleri engellemek için yapılan yeni düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti: "TBMM'de 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na istisna bir hüküm olarak 'öğrenci teşvikleri hariç' ifadesini ekledik. Bu düzenlemeyle, çeşitli sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanan temel liselerden öğrenci teşvikleri geriye dönük tazmin edilmeyecek. Düzenlemeyle, zamanında taahhüdünü vermiş ama elde olmayan sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanacak kurumların bu konuda mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor."
"YÜZDE 60'I ÖZEL OKULA DÖNÜŞEREK HİZMET VERECEK"
Özel okul teşviğinin özünde okul değil öğrenci bulunduğunu anlatan Yıldız, "Bu düzenleme, sadece öğrenci teşviği için geçerli olacak. Dönüşüm sürecinden dolayı devlet arsa tahsisi yapmış ama okul dönüşümünü tamamlayamamışsa okul arsadan doğan hakkı iade etmek zorunda. Bundan vazgeçmiyoruz" bilgisini verdi.
Yıldız, "Türkiye genelinde sayıları 860 civarında olan temel liselerin yaklaşık yüzde 60'ı dönüşüm sürecini tamamladı. Yani bir taraftan var olan temel lise kapanacak diğer taraftan da yeni kurum açılacak. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okula dönüşerek öğrencilere hizmet verecekler" ifadelerini kullandı.
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