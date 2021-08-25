Hiçbir şey yapmadı, yatarak ödül kazandı... Yeni rekor!

AA

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic şehri yakınlarında bulunan Brezna etno-köyünde bu yıl onuncusu düzenlenen Tembellik Yarışması'nın kazananı 117 saat yatarak yeni rekora imza attı.

AA'nın haberine göre bu yıl sekiz katılımcıyla 20 Ağustos Cuma günü başlayan yarışmada, en tembel vatandaş unvanını kazanan yarışmacı 117 saat yatan Duda Aleksic oldu.

YENİ BİR REKOR KIRDI

Hiçbir şey yapmayarak 300 avro değerindeki ödülün sahibi olan Aleksic, Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmada 117 saat yatarak yeni rekor kırdı.

Yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

TUVALET İHTİYACINA İZİN VERİLDİ

Karadağlıların tembel olarak nitelendirilmesinden yola çıkarak tertiplenen yarışmada, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak yarışmacıların, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi.

Yarışmada en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayda geçmişti.