Temaslı otobüs şoförü seferde yakalandı!

AA

İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe'de, trafik polisleri ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Otobüslerde maske ve sosyal mesafe kontrolü yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirirken araçların ruhsat ve sigorta durumlarını da inceledi.

EVDE KARANTİNADA OLMASI LAZIMDI

AA'da yer alan habere göre Ayazağa-Kabataş hattında sefer yapan İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüsü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Eyüp K.'nın "temaslı kişi" olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

3 BİN 150 TL PARA CEZASI YAZILDI

Bunun üzerine otobüsteki yolcuyu indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoföre karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı. Eyüp K., işlemlerin ardından karantinada kalması için evine götürüldü. İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüs, dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.