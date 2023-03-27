TEM Silivri'de kaza: 6 ölü, 3 yaralı

DHA

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu, Gazitepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Edirne istikameti yönünde seyir halindeki Mustafa İ.'nin kullandığı kum yüklü TIR, şoförünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

TIR ilk olarak İstanbul istikametinde seyir halindeki İpek İkto Bahadır'ın kullandığı otomobile çarptı. Mesut Uçarkuş'un kullandığı otomobile de çarpan TIR yan yatarak durabildi. Kazada otomobil sürücüleri İpek İkto Bahadır ve Mesut Uçarkuş ile birlikte yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Elmas Tamer ile Ivan Bilal isimli çocuk hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden iki kişinin ise kimliği tespit edilemedi. TIR şoförü Mustafa İ. ile Erkan Ateş ve Muhammet Cihan ise yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine akın etti. Yakınlarının durumu ile ilgili bilgi almak isteyenleri polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışma yaptığı sırada TIR şoförünün yakınları ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları arasında arbede yaşandı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle olay büyümeden sonlandırıldı.

ARAÇLARIN KALDIRILMASIYLA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Ekiplerin incelemelerini tamamlanmasının ardından kazaya karışan otomobillerin çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazada hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.