2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde araçların arasından makas atarak ilerleyen ve o anları cep telefona kaydedip görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücüleri takibe aldı.
Görüntülerdeki araçların 34 VA 2207 VE 34 LA 6103 plakalı otomobiller olduğu ve sürücülerinin B.F ve F.O isimli kişiler oldukları tespit edildi. Ardından evlerine düzenlenen operasyonda, B.F. ve F. O. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden F.O. ve B.F'ye "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları"ndan bin 2 lira, "aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri"nden bin 2 lira olmak üzere toplamda 2 bin 4 lira para cezası kesildi.
Diğer şüpheli B.F'ye ise, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişi sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanma" maddesinden bin 2 lira, "aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri"nden bin 2 lira, "araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her istediğinde göstermemek"ten 235 lira olmak üzere toplamda 2 bin 239 lira para cezası kesildi. Sürücülerin her ikisinin de ehliyetlerine geçici olarak el konulurken, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacakları öğrenildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan iki sürücü de, "Kara, Deniz Hava ve Demiryolu Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır"dan işlem yapılmak üzere Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.
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