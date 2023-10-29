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        Haberler Gündem Trafik TEM Otoyolu'nda art arda kaza: Yaralılar var

        İstanbul TEM Otoyolunda' art arda kaza: Yaralılar var

        İstanbul'da, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde art arda iki ayrı trafik kazası meydan geldi. Kazalarda 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:38
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          İstanbul'da, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde seyir halindeki E.Ç. idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halindeki araca arkadan çarptı.

        • 3

          Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilde bulunan sürücü ve yolcu, araç içerisinde sıkıştı.

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          Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından, sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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          Polis ekipleri, kazanın yaşandığı noktada trafik güvenliğini sağlamak için önlem alırken, yaklaşık 2 kilometre geride bir kaza daha meydana geldi.

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          Otoyolda Ümraniye istikametinde seyreden 34 CLT 984 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, aynı yönde ilerleyen minibüse arkadan çarptı.

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          Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Her iki kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin, kazaya karışan araçları kaldırma çalışması sürüyor.

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