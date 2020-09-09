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TEM Otoyolu'nda 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Esenyurt'taki TEM Otoyolu Ankara istikametinde giden bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracını kenara çekti. Yolun diğer tarafına geçmeye çalışan sürücü ve beraberindeki kadın yolcuya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki kişiden Melek Ö. hayatını kaybederken Ali T. ise ağır yaralandı

09.09.2020 - 04:30 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul
DHA

Kaza TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobili kullanan Ali T. (39) beraberindeki Melek Ö. (39) ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde giderken, Esenyurt mevkiine geldiği esnada aracını kenara çekti.

Henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısına geçmek isteyen Ali T. ile Melek Ö.'ye Ankara istikametinde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 TC 179 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ali T. ve Melek Ö. ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre; kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri Melek Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan Ali T.'ye ise ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsünü, ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Bu sırada Melek Ö.'nün yakınlarının kaza mahaline gelerek gözyaşı döktüğü görüldü.

Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından Melek Ö.'nün cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Kazaya neden olan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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