TEM'de dikkat çeken olay!

TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen hızla araçtan inmeye başladı.

Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı. Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.

Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü. Sürücü gelecek yardımı beklerken polis ekipleriyle karşılaştı.

İki şüpheliye" Göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.