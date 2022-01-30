TEM'de art arda iki kaza!

İHA

Kaza 00.15’te TEM Otoyolu Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'ndan Otogar istikametine seyir halinde olan 34 EOB 096 plakalı otomobil, önünde seyreden 59 ZG 950 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak devrildi.

Kazayı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsten çıkardıkları 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. 4 yaralının sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

"İNSANİYET NAMINA DURUP YARDIM ETTİK"

İlk kazada araç içinde sıkışanları kurtardığını söyleyen Sinan Yurdagül, “Abi Cevatpaşa’dan çıktık otogar istikametine doğru gidiyordum arabanın farlarının bize doğru dönük olduğunu gördüm. Otobüs durmuştu biz de insaniyet namına durduk elimizden geleni yaptık. Camını kırdık içindeki yaralıları çıkardık. İçinde hamile bayanlar falan olduğu söylenince panik yaptık. Allaha şükür hepsi sağlıklı hastaneye gönderdiler durumları iyiymiş öyle söyledi ambulanstakiler bildiğim kadarıyla. İçinde 8 kişiydi diye söylediler. 2 çocuk, 1 yaşlı teyze, 2 de; erkek 7 - 8 kişilerdi. Ön camı açtık. Levye, çekiç bir şekilde kırdık” şeklinde konuştu.

AYNI DAKİKALARDA BİR KAZA DAHA

Otogar istikametinde meydana gelen ilk kazanın çalışmalarının devam ettiği sırada 50 metre geride de ikinci kaza yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün alkollü olduğu Y.T. idaresindeki 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç, kaza nedeniyle yavaşlayan 4 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasarın oluştuğu görülürken kimse yaralanmadı.

Aynı istikamette kazaya yapan 7 otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otogar istikametinde yoğunluk oluşurken yol bakım ekipleri çevreye saçılan cam parçalarını temizleyerek yolun normale dönmesini sağladı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.