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        Haberler Dünya Yunanistan, 11 ülkenin katılımıyla ortak hava tatbikatı düzenliyor

        Yunanistan, 11 ülkenin katılımıyla ortak hava tatbikatı düzenliyor

        Yunanistan'ın düzenleyeceği tatbikatın 8 Nisan'da başlayacağı ve 10 gün süreceği duyuruldu. Hava tatbikatına ABD, Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkeler katılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:23 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:23
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        Yunanistan'dan 11 ülkenin katılımıyla hava tatbikatı
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        Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve 11 ülkenin katılımıyla çok uluslu hava tatbikatı düzenleyeceği bildirildi.

        Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, GKRY, ABD, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, Katar, Karadağ, Romanya ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla Andravida Hava Üssü'nde "İNİOHOS 2024"tatbikatının yapılacağı aktarıldı.

        Fransa'nın RAFALE ve E-3F AEW, Birleşik Krallık'ın Typhoon, ABD'nin F-16 ve MQ-9 İnsansız Hava Aracı, İspanya'nın F-18, Katar'ın RAFALE, Romanya'nın F-16 uçaklarıyla ve Suudi Arabistan'ın da Typhoon savaş uçağıyla, GKRY'nin AW139, Karadağ'ın B-414 helikopterleriyle tatbikata katılacağı kaydedilen açıklamada, "Atina FIR hattının daha geniş alanında yapılacak" ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, Avusturya ve Portekiz'in, istihbarat ve özel kuvvetler personeliyle tatbikata katılacağı, Almanya'nın ise bir gözlemci grubu göndereceği kaydedildi.

        8 Nisan'da başlayacak hava tatbikatı, 18 Nisan'da sona erecek.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #yunanistan
        #tatbikat
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