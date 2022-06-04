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Televizyonda bugün neler var! 4 Haziran Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV TV yayın rehberi!

TV yayın akışı belli oldu! 4 Haziran Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV TV yayın rehberi!

Hafta sonunu evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler "TV de bugün ne var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam televizyonda Bıçak Sırtında, Postacı, Gönül Dağı, Survivor All Star, Güldür Güldür Show gibi yapımlar yer alacak. Bu ve daha fazlası için işte 4 Haziran Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV TV yayın rehberi!

04.06.2022 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bu akşam televizyonda hangi yapımların olacağı televizyon izleyicisi tarafından yakından takip edilirken 4 Haziran Cumartesi günü TV yayın rehberi belli oldu. Bu akşam birbirinden güzel programlar, reyting rekortmeni dizileri, gişe rekortmeni filmler yer alacak. İşte 4 Haziran Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV TV yayın rehberi!

  • Show TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

  • Kanal D YAYIN AKIŞI

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda'nın Mutfağı

    14:00 Üç Kız Kardeş

    16:00 Seversin

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

  • Star TV YAYIN AKIŞI

    09:30 Çizgi Film Kuşağı

    10:00 Burcu ile Hafta Sonu

    12:00 Yerli Sinema

    14:15 Çok Güzel Hareketler 2

    16:45 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Bıçak Sırtında

  • Atv YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    11:45 Destan

    15:30 Bir Zamanlar Çukurova

    19:00 ATV Ana Haber

    20:10 Kardeşlerim

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