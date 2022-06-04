Bu akşam televizyonda hangi yapımların olacağı televizyon izleyicisi tarafından yakından takip edilirken 4 Haziran Cumartesi günü TV yayın rehberi belli oldu. Bu akşam birbirinden güzel programlar, reyting rekortmeni dizileri, gişe rekortmeni filmler yer alacak. İşte 4 Haziran Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV TV yayın rehberi!