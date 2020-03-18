18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’u aynı çatı altında buluşturan Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD),Türkiye’nin gündemine de damga vuran koronavirüs ile ilgili ortak bir açıklama yaptı. Telekom sektörünün diğer tüm sektörlerin ayakta kalmasını sağlayan en önemli ana bileşenlerden birisi haline geldiğine dikkat çekilen m-TOD’un açıklamasında, “Bu gerçeğin bilinci ile telekom operatörleri olarak her koşulda kesintisiz iletişimin önemini biliyor, en zor koşullarda dahi Türkiye’nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz” denildi.
2020 yılı başında Çin’de ortaya çıkarak hızla bütün dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel salgın hastalık” ilan edilen yeni tip koronavirüse (COVID19) karşı yürütülen mücadele kapsamında, telekom sektörünün kritik öneminin de gözler önüne serildiğinin altı çizilen açıklamada, “İletişim ihtiyacı dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi artış göstermiştir. Telekom operatörleri olarak sorumluluğumuzu farkındayız. Bu amaçla tüm çalışanlarımız, milletimizin taleplerini karşılamak amacıyla gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar” ifadelerine yer verildi.
İŞTE ATILAN ADIMLAR VE ALINAN ÖNLEMLER
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, bu zorlu süreçte vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yürütülen çalışmaları ise şöyle sıraladı:
- Milli Eğitim Bakanlığı’mızın öncülüğünde, öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mobil iletişim desteğini fazlasıyla ve memnuniyetle sağlayarak, öğrencilerin uzaktan öğrenme süreçlerine destek oluyoruz.
- Yurt dışındaki abonelerimizin konsolosluklar ile rahatça iletişime geçerek gerekli bilgilendirmelere erişebilmeleri için Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne yapılan aramaları ücretsiz hale getirdik.
- Çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz. Bu nedenle evden çalışabilecek bütün çalışanlarımızın işlerini evlerinden yapabilmelerini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik.
- Müşterilerimizin taleplerini karşılamak amacı ile açık olan mağazalarımız, çağrı merkezlerimiz ve kritik birimlerimizin çalışma alanlarını kişisel temas mesafesini artıracak şekilde yeniden düzenledik. Bu ortamlarda Sağlık Bakanlığı’mızın açıkladığı hijyen kurallarını uyguluyoruz.
- Veri merkezlerimiz, bizlerden hizmet alan şirketlerimizin artan müşteri taleplerine rağmen kendi müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam edebilmeleri için tam kapasite ile çalışmaya devam etmektedir.
- Önümüzdeki günlerde ekosistemimizdeki paydaşlarımıza destek olmak için gerekli çabaları göstereceğiz.
- Tüm bunlara ek olarak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gereken bu günlerde abonelerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan, mobil uygulamalarımız (Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda) ve online kanallarımız üzerinden yapabilirler.
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