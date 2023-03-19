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Twitter yeni bir çökme problemi ile karşı karşıya. Ancak bu sefer sorun yalnızca Türk tüketicileri ilgilendiriyor.

Twitter'da yaşanan sorunun Türk Telekom'un alt yapısı ile alakalı olduğu, diğer operatörler üzerinden internet kullanımı yapanların halen hizmete ulaşabildiği belirtiliyor.

Türk Telekom'da alt yapısı kullananlar, Twitter arama sonuçlarında "Bir hata oluştu fakat endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaşıyorlar.

Telekom'un konuyu çözüme ulaştırmak için çalışmalara başladığı ancak henüz çözüme ulaşılamadığı bildiriliyor.

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