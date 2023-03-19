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Telekom kullanıcıları Twitter'da arama yapamıyor

Sosyal medya platformu Twitter'da arama yapmak isteyen Telekom altyapı kullanıcıları, "Bir hata oluştu ancak endişelenmene gerek yok sorun senden kaynaklanmıyor" yazısı ile karşılaşıyorlar.

Giriş: 19.03.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
Telekom kullanıcıları Twitter'da arama yapamıyor
HABERTURK.COM

Twitter yeni bir çökme problemi ile karşı karşıya. Ancak bu sefer sorun yalnızca Türk tüketicileri ilgilendiriyor.

Twitter'da yaşanan sorunun Türk Telekom'un alt yapısı ile alakalı olduğu, diğer operatörler üzerinden internet kullanımı yapanların halen hizmete ulaşabildiği belirtiliyor.

Türk Telekom'da alt yapısı kullananlar, Twitter arama sonuçlarında "Bir hata oluştu fakat endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaşıyorlar.

Telekom'un konuyu çözüme ulaştırmak için çalışmalara başladığı ancak henüz çözüme ulaşılamadığı bildiriliyor.

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