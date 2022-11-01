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Telefonunuz size ne zaman öleceğinizi söyleyebilir! Teknolojiye dair ilginç bir araştırma

Araştırmacılar, 100 binden fazla kişiyle yaptığı deney sonucunda kişilerin 5 yıl içerisindeki ölüm riskinin hesaplanabildiğini iddia ediyor. Hatta bilim insanları, bu kritik bilginin akıllı telefonlar sayesinde bile toplanabileceğini belirtiyor.

Giriş: 01.11.2022 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Plos Digital Health tarafından yapılan ilginç bir çalışma; insanların telefonları kullanarak ne zaman öleceğinin hesaplanabileceğini iddia ediyor.

    Araştırmacılar, gerekli verileri elde etmek için bir hafta boyunca 40 ile 69 yaş arasıdaki 100 bin kişiyle çalıştı. 2006 ile 2010 yılları arasında yapılan araştırmada katılımcılar yedi gün boyunca ivmeölçer cihazları takarak, araştırmacıların veri toplamasını sağladı.

  • Denekler günlük bedensel hareketlerinin yanı sıra günde 6 dakika yürütüldü ve bu sırada toplanan veriler; demografik özelliklerle ve katılımcıların 5 yıl içinde tahmini ölme olasılığını hesaplayan özel bir algoritma ile birleştirildi.

    Algoritma, kişinin günlük aktivitesinin yanı sıra yürüme yoğunluğu hakkında da bilgi toplayarak, özel verilere ulaştı.

  • Çalışmadaki orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerin yaklaşık yüzde ikisi sonraki yıllarda öldü.

    Araştırmacılar, bu teknolojinin büyük maliyetler gerektirmediğini ve devamlı olarak insanlarla beraber olan telefonların da bu tahmini yapabileceğini dile getiriyor.

  • Araştırmacılar bunun, insanların yaklaşık yüzde 48'inin akıllı telefona sahip olduğu Sahra Altı Afrika'daki gibi daha yoksul ülkelerde bile yararlı olabileceğini öne sürdü.  

    Araştırma, somut verilere dayanan bir iddia olarak bilim dünyasında yerini alsa da ilginç bir teknolojik çağa işaret ediyor olabilir. 

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