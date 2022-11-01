Araştırmacılar bunun, insanların yaklaşık yüzde 48'inin akıllı telefona sahip olduğu Sahra Altı Afrika'daki gibi daha yoksul ülkelerde bile yararlı olabileceğini öne sürdü.

Araştırma, somut verilere dayanan bir iddia olarak bilim dünyasında yerini alsa da ilginç bir teknolojik çağa işaret ediyor olabilir.