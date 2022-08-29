Etimolojik kökeni; eski Yunancadaki Telos (Uzak) ve Phone (Ses) kelimelerinin birleşmesi olan telefon ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…

RADYOYU KİM İCAT ETTİ?

Telefonu Kim İcat Etti?

Telefon; 1876 yılında Alexander Graham Bell tarafından icat edilmiştir. Sağırların duymasını ve konuşmasını sağlayacak bir cihaz üretme niyetinde olan Graham Bell’e bu deneylerinde arkadaşı Thomas Watson yardımcı olmuştur. Bell; 7 Mart 1876 yılında telefonun patentini almış icadını ilk kez Boston’daki bir fuarda tanıtmıştır.

Her ne kadar telefonun mucidi olarak Graham Bell kabul edilse de İtalyan mucit Antonio Meucci de bahsedilmesi gereken önemli bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bell’den 5 sene önce 1871 yılında Meucci tarafından ‘’ses aktarımı yapan cihaz’’ başvurusu Amerikan Patent Ofisi’ne yapılmıştır. Fakat maddi sıkıntıları sebebiyle bu başvuruyu sadece 1874 yılına kadar sürdürebilen Meucci’nin, bu tarihten sonra başvurusu iptal edilmiştir.

Telefon Nasıl İcat Edildi?

Boston Üniversitesi’nde görev yapan Graham Bell çıkan sesleri mekanik olarak yeniden üreten bir cihaz üzerine çalışmış ve bu uğurda büyük uğraşlar vermiştir. Bunu sağlayacak bir düzenek üzerinde çalıştığı sırada konuşmanın yarattığı titreşimleri duymuş ve ortaya çıkan bu durum Bell’de büyük umutlar yaratmıştır.

Bu yoldaki deneylerini, kendisine yardımcı olan genç elektrikçi Thomas Watson ile evinde gerçekleştiren Graham Bell; yaptığı bir inceleme sırasında üzerine bir şey dökmüş ve diğer odada bulunan Watson’dan yardım istemiştir. Watson’ın sesi cihazdan da duyduğunu söylemesi üzerine ikili yerlerini değiştirerek bir kez daha denemiş ve aynı sonuca ulaşmışlardır. Tamamen tesadüfen ortaya çıkan bu görüşmede sarf edilen ilk cümle Graham Bell’e ait olan‘’ Bay Watson; buraya gelin, sizi görmek istiyorum’’ cümlesidir.