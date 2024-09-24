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        Haberler Gündem 3. Sayfa Telefonda tartıştı! Motosikletle gidip öldürdü | Son dakika haberleri

        Telefonda tartıştı! Motosikletle gidip öldürdü

        Eskişehir'de Burak Güven adlı saldırgan, telefonda tartışıp motosikletle yanına gittiği arkadaşı Zafer Gebrecioğlu'na kurşun yağdırdı. Gebrecioğlu hayatını kaybederken, yakalanan Güven tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:01
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        Telefonda tartıştı! Motosikletle gidip öldürdü
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        Eskişehir'de Burak Güven (26), telefonda tartışıp, motosikletle yanına gittiği arkadaşı Zafer Gebrecioğlu'nu (32) pompalı tüfekle vurdu.

        DHA'nın haberine göre hastaneye kaldırılan Zafer Gebrecioğlu 2 gün sonra hayatını kaybetti, kaçan Burak Güven yakalanıp, tutuklandı.

        VURDU, MOTOSİKLETLE KAÇTI

        Olay, önceki gün Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Burak Güven ile Zafer Gebrecioğlu, telefonda tartıştı. Güven, bu tartışmanın ardından motosikletiyle Gebrecioğlu'nun bulunduğu Aydınlık Evler Sokağı'na geldi. İkili arasında çıkan kavgada Burak Güven, yanında getirdiği pompalı tüfekle Gebrecioğlu'na ateş ederek, olay yerinden motosikletle kaçtı.

        ARKADAŞI DA GÖZALTINA ALINDI

        Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zafer Gebrecioğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 2 gün tedavi gören Gebrecioğlu, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Burak Güven ile arkadaşı M.S.Ş.'yi (33) gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S.Ş., adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Burak Güven 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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