2. Samsung Galaxy S24 Ultra

Pil kapasitesi: 5.000mAh

Kablolu şarj hızı: 45W adaptörle 30 dakikada %65'e kadar

Galaxy S24 Ultra, biraz daha güçlü ve verimli olan Snapdragon 8 Gen 3 çipinin özel bir versiyonunu kullanır ve bu da aynı pil kapasitesine sahip diğer Android telefonlara göre bir avantaj elde etmesini sağlar. Zorlu görevler daha yorucu olsa da, web'de gezinme, video akışı ve sosyal medyada gezinme gibi temel görevler neredeyse hiç pil ömrü tüketmez. Ayrıca , uygulamaları ve Ana ekranı sınırlandırmak ve yalnızca temel uygulamalara izin vermek için güç tasarrufu modunu ayarlayarak S24 Ultra'da pil ömrünü önemli ölçüde artırabilirsiniz . Bu özellik, piliniz azsa ve bir elektrik prizine veya adaptöre erişiminiz yoksa ancak yine de erişilebilir olmanız gerekiyorsa hayat kurtarıcı olabilir.