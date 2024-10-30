Uzun ömürlü bataryası ile bilinen telefonlar hangileridir?
Telefon almadan önce en çok dikkat ettiğimiz özelliklerinden biri de şarjının yani pil ömrünün ne kadar süre gittiğidir. Gün içinde telefonlarımızı çok fazla kullandığımız için şarj süresi bizim için çok önemlidir. İşte uzun süre pil ömrü ile tasarlanmış 7 telefon...
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Müzik dinlerken, film izlerken, sosyal medyada dolaşırken, maillerimize bakmak için neredeyse işlerimizin ve sosyal aktivitelerimizin çoğunu telefonlarımızdan gerçekleştiririz. Bunları yapabilmemiz için ise uzun ömürlü bataryalara sahip telefonlara ihtiyacımız vardır. İşte o telefonlar...
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1. RedMagic 9S Pro
Pil kapasitesi: 6.500mAh
Kablolu şarj hızı: 80W adaptörle 35 dakikada %100
Red Magic 9S Pro, bu listedeki en büyük 6500mAh bataryasıyla Asus ROG Phone'dan bir adım önde. Pil ömrü ne kadar etkileyici olsa da, cihazın niş bir pazar için yapıldığını unutmayın. Birincisi, telefonun ön kamerasının ekranın altına yerleştirilmiş olması, telefonu ne kadar fütüristik gösterse de, selfie fotoğraf ve videolarının belirgin şekilde kötü olmasına neden oluyor.
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2. Samsung Galaxy S24 Ultra
Pil kapasitesi: 5.000mAh
Kablolu şarj hızı: 45W adaptörle 30 dakikada %65'e kadar
Galaxy S24 Ultra, biraz daha güçlü ve verimli olan Snapdragon 8 Gen 3 çipinin özel bir versiyonunu kullanır ve bu da aynı pil kapasitesine sahip diğer Android telefonlara göre bir avantaj elde etmesini sağlar. Zorlu görevler daha yorucu olsa da, web'de gezinme, video akışı ve sosyal medyada gezinme gibi temel görevler neredeyse hiç pil ömrü tüketmez. Ayrıca , uygulamaları ve Ana ekranı sınırlandırmak ve yalnızca temel uygulamalara izin vermek için güç tasarrufu modunu ayarlayarak S24 Ultra'da pil ömrünü önemli ölçüde artırabilirsiniz . Bu özellik, piliniz azsa ve bir elektrik prizine veya adaptöre erişiminiz yoksa ancak yine de erişilebilir olmanız gerekiyorsa hayat kurtarıcı olabilir.
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3. iPhone 16 Pro Max
Pil kapasitesi: 4.685mAh
Kablolu şarj hızı: 20W adaptörle 30 dakikada %50'ye kadar
Apple'ın bugüne kadarki en yeni ve en güçlü iPhone'u, bu nedenle yalnızca uzun süre dayanmakla kalmayıp aynı zamanda zorlu görevleri de kolaylıkla halleden birinci sınıf bir cihaz arıyorsanız, bu sizin seçiminiz olabilir.
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4. Asus ROG Telefon 8/8 Pro
Pil kapasitesi: 5.500mAh
Kablolu şarj hızı: 65W adaptörle 39 dakikada %100
Asus ROG telefonları her zaman oyuncuları hedeflemiştir, ancak ROG Phone 8 daha çok ana akım bir cihaz gibi görünüyor ve hissettiriyor. Bu, daha ince bir tasarım, daha ince ve hafif bir gövde, daha ince çerçeveler, OIS, özel bir telefoto lens, delikli selfie kamerası, kablosuz şarj ve IP68 derecesi anlamına geliyor.
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5. Nothing Phone (2a) Plus
Pil kapasitesi: 5.000mAh
Kablolu şarj hızı: 50W adaptörle 21 dakikada %50'ye kadar
Uygun fiyatlı, tüm temel özellikleri karşılayan ve fiyat aralığındaki diğer tekliflerin aksine benzersiz bir kişiliğe sahip bir şey arıyorsanız, Nothing Phone (2a) Plus tercih edilen telefondur. Temelde 2023'te incelediğimiz Nothing Phone (2) 'nin hafif bir versiyonudur.
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6. Samsung Galaksi A16
Pil kapasitesi: 5.000mAh
Kablolu şarj hızı: 25W
Galaxy A16, Samsung'un 2024 için giriş seviyesi teklifi ve mevcut olduğu fiyat için kaçırılmayacak bir fırsat. Bunun nedeni sadece 5000mAh bataryası değil, aynı zamanda şirketin altı yıllık büyük Android güncellemeleriyle gelen ilk bütçe telefonu olması. Bu, A16'nın Ekim 2030'a kadar güncelleme alacağı anlamına geliyor. Bu fiyattaki başka hiçbir Android telefon bu kadar uzun süre desteklenmiyor.
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7. OnePlus 12R
Pil kapasitesi: 5.500mAh
Kablolu şarj hızı: 100W adaptörle 26 dakikada %100
Pek çok orta sınıf telefon günümüzün amiral gemileriyle rekabet edebileceğini iddia edemez, ancak OnePlus 12R bir şekilde bunu başarmayı başarıyor. Verimli Snapdragon 8 Gen 2 çipiyle eşleştirilmiş güçlü 5500mAh pil, bazı 1000 dolarlık telefonlardan daha iyi pil ömrü sunmasını sağlıyor.
Fotoğraf Kaynak: Youtube