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        Haberler Gündem Medya TELE 1'den Ferdi Tayfur açıklaması

        TELE 1'den Ferdi Tayfur açıklaması

        TELE 1'de Sabah Pusulası adlı programda sunucu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur için, "Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar" sözleriyle ilgili kanalın yayın yönetmeni Merdan Yanardağ açıklama yaptı. Yanardağ, "Bu sözlere katılmıyor ve sevenlerinden özür diliyoruz. Program hakkında ise yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:58
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        TELE 1'den Ferdi Tayfur açıklaması
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        TELE 1'de Sabah Pusulası adlı programda sunucu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur için, "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar" ifadelerini kullandı.

        MERDAN YANARDAĞ AÇIKLAMA YAPTI

        Bu sözlerin ardından TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, "Kanalımızda "Sabah Pusulası" programını yapan Musa Özuğurlu, Ferdi Tayfur haberini verirken, maksadını aşan sözler etmiştir. Bu sözlere katılmıyor ve sevenlerinden özür diliyoruz. Program hakkında ise yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz" açıklamasında bulundu.

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