Teksüt Bandırmaspor: 2 - Adanaspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta, ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yendi. Adanaspor kalecisi Ahmet Said Kıvanç, 47. dakikada Bandırmaspor'un Emirhan Aydoğan'la kullandığı penaltıda gole izin vermedi
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk. 66 Mustafa Çeçenoğlu), Soukou (Dk. 61 Metehan Mimaroğlu), Jozefzoon, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 61 Doğan Can Davas), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 79 Batuhan Yayıkcı), Mucahit Albayrak, Harris (Dk. 61 Rahmetullah Berişbek)
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş (Dk. 84 Devran Şenyurt), Metehan Altunbaş (Dk. 63 Oberlin), Harun Alpsoy, Hakkı Türker (Dk. 46 Ayuk), Lukaku, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Dk. 46 Cem Güzelbay), Mehmet Feyzi Yıldırım, Diakite, Burhan Tuzun (Dk. 72 Ferhat Katipoğlu)
Goller: Dk. 21 (Penaltıdan) ve 45+6 Emirhan Aydoğan (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 53 Burhan Tuzun, Dk. 55 Metehan Altunbaş, Dk. 70 Oberlin (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Djitte, Dk. 90 Batuhan Yayıkcı, Dk. 90+2 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 45+6 Evren Korkmaz, Dk. 47 Lukaku, Dk. 75 Fatih Kurucuk, Dk. 87 Devran Şenyurt (Adanaspor)