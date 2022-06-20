Teksaslı Cumhuriyetçiler: Biden meşru başkan değil

Teksas'ta Cumhuriyetçiler 2020'de ABD Başkanı Joe Biden'in seçimini illegal olduğu gerekçesiyle resmen reddetti.

Cumhuriyet Parti'nin hafta sonu yapılan toplantısının ardından yapılan açıklamada, "2020 ABD Başkanlık Seçiminin onaylanan sonucunu reddediyor, görevdeki Başkan Joseph Robinette Biden Jr.'ın Birleşik Devletler halkı tarafından meşru olarak seçilmediğine hükmediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Eşcinsellik anormal bir hayat tarzı seçimidir" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Biden, rakibi Donald Trump'tan 7 milyon daha fazla oy aldı. Beyaz Saray açıklamalara ilişkin yorum yapmadı.

Reuters/Ipsos anketine göre, Cumhuriyetçilerin yaklaşık üçte ikisi 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarının çalındığına inanıyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir