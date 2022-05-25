Teksas'ta katliam: Saldırganın son mesajı neydi?

ABD'nin Teksas eyaletinde ilkokula silahlı saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos'un saldırıdan birkaç saat önce bir yabancıya şifreli bir şekilde "Yapmak üzereyim" mesajını verdi.
Teksas'ta 21 kişinin hayatını kaybettiği ilkokul saldırısını düzenleyen saldırganın, olay öncesindeki mesajları ortaya çıktı.
Saldırganın saldırıdan önce, Instagram'daki silah fotoğrafında bir yabancıyı etiketlediği iddia edildi.
"YAPMAK ÜZEREYİM"
Ramos'a ait olduğuna inanılan bir Instagram hesabı, silahlarının fotoğraflarını ve kendi fotoğraflarını içeriyor. Saldırıdan saatler önce Ramos, Instagram hesabından hiç tanımadığı bir kadına "Yapmak üzereyim" diye mesaj attı.
Kadın "neye" diye sorduğunda "11'den önce söylerim" şeklinde yanıt verdi. "Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var" diyen Ramos, kadına sırrını hiç söylemedi.
Uyandıktan sonra yaşananları öğrenen kadın söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini yayınladı ve şu ifadelere yer verdi;
"Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. bilmiyordum."
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Teksas Valisi Greg Abbott, Uvalde'deki Robb İlkokulu'na düzenlenen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda Salvador Ramos'un şüpheli olarak tanımlandığını ve saldırının ardından polis tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu, saldırıyı düzenlemeden önce büyükannesini vurduğu belirtildi.
Uvalde'deki bir Wendy's restoranında çalışan saldırganın, orada bir yıl çalıştığı ve yaklaşık bir ay önce işi bıraktığı ifade edildi.
TEKSAS'IN EN ÖLÜMCÜL SALDIRISI
Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012’de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut’taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor.
Sadece 2, 3 ve 4. sınıfların yer aldığı yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu Robb İlkokulu’nda öldürülen 18 öğrencinin kimliği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.
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