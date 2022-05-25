ABD'nin silahla imtihanı

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Son günlerde ABD'nin çeşitli bölgelerinde azımsanmayacak ölçüde silahlı saldırı meydana geldi. Son olarak bugün, Teksas eyaletinde bir ilkokula yapılan silahlı saldırıda 19'u çocuk, 21 kişi hayatını kaybetti.

Bireysel silahlanmanın kontrol edilememesi ve ülkenin iki büyük geleneksel partisi Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin farklı tutumları, saldırıların ve kayıpların artmasına sebep oluyor. Bireysel silahlı saldırı ile mücadele eden ABD'de 2021'de 138, bu yıl ise şu ana kadar dikkat çeken 10 saldırı gerçekleşti. Gun Violence Archive'a göre, 2022'de şimdiye kadar en az 212 toplu silahlı saldırı gerçekleşti, bugüne kadar 55 kişi hayatını kaybetti.

50 yılı aşkın süre önce, o dönemin ABD Başkan Lyndon Baines Johnson "ateşli silahların Amerikan suçlarında birincil ölüm aracı olduğunu" söylemişti. O zamanlar ülkede yaklaşık 90 milyon silah vardı, bugün bu sayı çok daha fazla.

1968 ile 2017 yılları arasında silahlı saldırı sonucu 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, 1775'teki Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan ABD'nin girdiği her çatışmada hayatını kaybeden asker sayısından yüksek olduğu için ABD'de bu sorun önemli hale geldi.

2020'DE 45 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Yalnızca 2020'de, cinayet veya intihar yoluyla, bir silahın namlusundan çıkan kurşunda 45 binden fazla kişi öldü. 2020 verilerine göre silahla ölüm beş yıl öncesine göre yüzde 25, 2010'a göre yüzde 43'lük bir artış gösterdi.

Bireysel silahlanma ABD'de son derece politik bir konu, silah kontrolü savunucuları anayasal olarak silah taşıma haklarının şiddetle koruyan kesimlerle karşı karşıya gelmekte.

ABD'de politik bir konu olan bireysel silahlanma, silah taşıma hakkını destekleyenler ve desteklemeyenleri karşı karşıya getiriyor.

ABD'DE KAÇ SİLAH VAR?

Dünya çapında bireysel olarak kişilerin silah sayısını hesaplamak zor olsa da İsviçre merkezli Küçük Silahlar Anketi'nin (Small Arms Survey) verilerine göre, 2018'de 390 milyon silahın dolaşımda olduğu tahmin ediliyor.

2011'de 100 kişide 88 olan silah oranı, 100 kişide 120,5'e yükseldi, bu dünyadaki diğer ülkelerden çok daha fazla.

Son veriler silah taşıyan kişi sayısının son birkaç yılda önemli ölçüde arttığını da gösteriyor. Annals of Internal Medicine tarafından Şubat ayında yayınlanan bir araştırma, 7,5 milyon ABD'li yetişkinin (nüfusun %3'ünün biraz altına denk geliyor) Ocak 2019 ile Nisan 2021 arasında ilk kez silah sahibi oldu.

American Academy of Pediatrics tarafından 2021'de yayınlanan çalışmada, pandemi sırasında silah satın almada artışın yaşandığı belirtildi.

SİLAHLI SALDIRI CİNAYETLERİ

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nden (CDC) alınan verilere göre, 2020'de ölümlerin yüzde 43'ü cinayetti. Son 10 yılda yüzde 75'lik bir artış yaşandı.

Verilere göre, ABD'de her gün yaklaşık 53 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybediyor. Bu, Kanada, Avustralya, İngiltere ve Galler ve diğer birçok ülkeden çok daha fazla.

YÜZDE 52 DAHA KATI SİLAH YASASI İSTİYOR

Gallup tarafından yapılan ankete göre, yaşanan şiddet olaylarının ardından 2020'de daha katı silah yasasına yönelik destek 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geldi.

Ankete katılan Amerikalıların yüzde 52'si daha katı silah yasaları istediklerini söylerken, yüzde 35'i yasanın aynı kalması gerektiğini söyledi.

Ankete katılanların yüzde 11'i, yasaların "daha az katı hale getirilmesi" gerektiğini söyledi.

ABD'DE SİLAHLI SALDIRILAR

ABD'de sadece 2021 yılında okullarda 138 silahlı olay meydana geldi.

Bu yıl ise öne çıkan silahlı saldırılar şöyle:

Mayıs 14: Buffalo ; 10 kişi öldürüldü

Mayıs 15: Laguna Woods, Calif.; 1 kişi öldürüldü

Mayıs 15: Houston; 2 kişi öldürüldü

Mayıs 13: Milwaukee; 16 kişi yaralandı

Nisan 27: Biloxi, Miss. ; 4 kişi öldürüldü

Nisan 12: Brooklyn,NY; 10 kişi yaralı

Nisan 3: Sacramento; 6 kişi öldürüldü

Mart 19: Dumas, Ark.; 1 ölü 27 yaralı

Ocak 23: Milwaukee; 6 kişi öldürüldü